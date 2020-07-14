Сеул, , 09:07 — REGNUM На базах США в Южной Корее подтвердили 11 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).

По их словам, коронавирус был выявлен у одиннадцати военнослужащих, включая двух представителей базы ВВС в Осане, прибывших в Южную Корею четырьмя чартерными рейсами начиная с 8 июля.

Известно, что инфицированные не вступали в тесный контакт с другими людьми и сразу же были переведены на военную базу «Кэмп Камфрис», расположенную в Пхёнтхэке.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявили 33 новых случая заражения коронавирусом. Общее число случаев заражений увеличилось до 13 512 человек.

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