Тбилиси, , 09:02 — REGNUM В Грузии в течение последних суток выявили четыре случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Информация об этом была размещена 14 июля на сайте Stopcov.ge.

Всего в стране зафиксировано 999 человек, у кого тест на SARS-CoV-2 дал положительный результат. За эти же сутки три человека, болевшие COVID-19, были выписаны из медучреждений. Теперь их 860, или 86% от общего числа выявленных случаев заражения.

За время пандемии от COVID-19 в Грузии умерли 15 пациентов. В карантине разместили 5001 человека, в стационаре — 219.

Стоит отметить, что в Грузии на фоне низких темпов распространения коронавируса власти продолжают снимать карантинные ограничения. С 13 июля снят запрет на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе.