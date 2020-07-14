Нур-Султан, , 08:57 — REGNUM Первую четверть нового учебного года в Казахстане школьники начнут в дистанционном режиме, сообщили 14 июля в пресс-службе правительства республики.

Председатель правительства Казахстана Аскар Мамин поручил профильным ведомствам обеспечить подготовку к дистанционному обучению. Вместе с тем для учащихся начальной школы могут запустить дежурные классы при строгом соблюдении санитарных норм.

Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов, выступая на заседании правительства, заявил, что при сложившейся эпидемиологической ситуации правильно будет оставить дистанционное обучение.

Предложение о сохранении дистанционного образования в школах Казахстана также поддержал министр здравоохранения республики Алексей Цой.