Уфа, , 09:35 — REGNUM Экомаршрут «Многоликая Куперля» появился в национальном парке «Башкирия». Об этом 14 июля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, 13 июля в Башкирии этот экомаршрут, а также новые объекты на экоптрое «Бейек-тау» и кемпинге «45 квартал» показали заместителю полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе Алексею Кузьмицкому, первому заместителю председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеславу Фетисову, заместителю министра природных ресурсов и экологии РФ Елене Пановой, а также министру жилищно-коммунального хозяйства Башкирии Борису Беляеву.

Отмечается, что мероприятие прошло в рамках акции Минприроды России «Маршрут построен». А создание инфраструктуры идет в рамках реализации национального проекта «Экология».

По словам Елены Пановой, Россия имеет хорошие перспективы для развития туризма, это относится и к Башкирии. Ожидается, что туристический поток вырастит не менее чем на 15%. В текущем году особо охраняемые природные территории посещают больше людей, чем в 2019 году. Поэтому важно развивать туризм, при этом сохраняя природу.

Отмечается, что национальный парк «Башкирия» в 2019 г. получил 12,5 млн рублей на развитие инфраструктуры в рамках федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» нацпроекта «Экология». На эти деньги в парке устанавливают беседки, туалеты с сантехникой и гидроизоляцией. Кроме этого, начали обустраивать свыше 30 км тур маршрутов, в том числе водопад Куперля и пещерный комплекс Кутук-Сумганского урочища.

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