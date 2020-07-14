Париж, , 08:48 — REGNUM Согласно последним данным по безопасности дорожного движения, число людей, погибших на дорогах на материковой части Франции, сократилось на 29,1% в июне 2020 года, сообщает Le Figaro.

Известно, что на дорогах Франции погибло около 207 человек, по сравнению с 292 в июне 2019 года. Месяц май был также отмечен снижением смертности (15,6%) на фоне ограниченного возобновления поездок после режима изоляции.

Число раненых также сократилось на 19,7%. Смертность среди молодых людей в возрасте 18−24 лет снижается, в то время как смертность среди пожилых людей остается стабильной.

Напомним, в 2018 году 574 человека погибли на дорогах Франции в летний период и 12 318 получили ранения, из которых 5176 человек были госпитализированы.