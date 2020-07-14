Махачкала, , 08:42 — REGNUM Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» откроются в 42 сельских школах Дагестана в сентябре 2020 года. Они создаются в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование», сообщили ИА REGNUM 14 июля в пресс-службе минобрнауки республики.

Отмечается, что каждый такой центр оснащается современным учебным комплексом на 1,6 млн рублей. Школьники смогут пользоваться интерактивным оборудованием, 3D-принтерами, шлемами виртуальной реальности, квадрокоптерами, фотоаппаратами и видеокамерами, тренажерами-манекенами для отработки сердечно-легочной реанимации и многим другим.

«Центры «Точка роста» создаются в сельских школах с целью обновления материально-технической базы, повышения профессионального уровня педагогов, предоставления обучающимся дополнительных возможностей по самореализации, профориентации и развитию современных технологических и гуманитарных учебных навыков», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году центры инновационного обучения «Точка роста» открылись в 168 сельских школах Дагестана. Предполагалось, что обучением в них будут охвачены более 63 тыс. школьников.