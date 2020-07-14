Пенза, , 09:26 — REGNUM Для 29-ти специалистов, живущих и работающих в сельской местности, предоставлено право на улучшение жилищных условий. Губернатор Иван Белозерцев вручил сельским специалистам жилищные сертификаты, которыми можно воспользоваться как на строительство, так и на приобретение квартиры или дома.

Улучшение жилищных условий проводится в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Пензенской области» на условиях софинансирования из средств федерального, регионального и муниципальных бюджетов. Размер соцвыплаты составляет до 70% от стоимости жилья. Сертификаты вручили механизаторам, трактористам, животноводам и операторам машинного доения.

Для того, чтобы люди оставались на селе, необходимо развивать территории, создавать рабочие места, строить дома, подчеркнул глава области. Сейчас в районах региона активно ведется ремонт дорог и инженерных сетей, школ и клубов, возводятся ФАПы. «Все муниципальные образования должны поддерживать свои кадры и заботиться об улучшении жилищных условий для специалистов», — сказал Белозерцев.

Специалисты смогут воспользоваться полученными сертификатами в течение года.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Пензе сто квартир будут выделены медицинским работникам до конца текущего года.

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