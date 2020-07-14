Пекин, , 08:48 — REGNUM За минувшие сутки на территории Китая было выявлено восемь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 14 июля сообщается в заявлении госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Также уточняется, что в это число входи три активных случая заражения и пять носителей SARS-CoV-2 без симптомов, причем все восемь случаев — ввозные.

Таким образом общее число выявленных в Китае заразившихся коронавирусом на данный момент стало составлять 83 610.

Кроме этого, известно, что что суммарное количество летальных исходов в стране не изменилось за последние 24 часа и продолжает составлять 4 634.

При этом указывается, что в настоящее время в Китае 78 674 пациента вылечились от COVID-19.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Казахстане число умерших пациентов с коронавирусной инфекцией достигло 396.