Пекин, , 08:33 — REGNUM Уровень воды на гидрологической станции Ханькоу в центральном Китае — ключевой точке реки Янцзы, начал падать, сообщает 13 июля агентство Синьхуа.

По данным Бюро гидрологии Чанцзянской комиссии водных ресурсов, в связи с этим, пик паводка пройден и уровень воды в реке будет снижаться. Согласно статистике, представленной бюро, уровень воды на гидрологической станции Ханькоу составил 28,74 метра по данным на 17:00 местного времени 13 июля. Это ниже пикового уровня в 28,77 метра, достигнутого на 23:00 по местному времени 12 июля.

Нынешний пик стал четвертым по силе за более чем 150 лет с 1865 года. Выше уровень воды был только в 1954, 1998 и 1999 годах. Ранее предполагалось, что уровень воды на станции достигнет 29 метров, однако, пока метеорологи утверждают, что обошлось.