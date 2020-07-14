Махачкала, , 08:40 — REGNUM Мошенничество с муниципальными земельными участками общей стоимостью более 25 млн рублей выявлено в Дагестане. В связи с этим возбуждены уголовные дела, сообщили ИА REGNUM 14 июля в пресс-службе Генпрокураторы РФ

Установлено, что три земельных участка в районе путепровода по улице Аэропортовское шоссе в Махачкале поставлены на кадастровый учет на основании поддельных документов. Их общая площадь составляет 2,2 тыс. кв. м, а кадастровая стоимость превышает 25 млн рублей.

Возбуждены и расследуются три уголовных дела по статьям о мошенничестве и подделке официальных документов. Также в Кировский районный суд Махачкалы направлены иски для изъятия этих участков из незаконного владения и возврате их в муниципальную собственность.