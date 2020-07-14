Йоханнесбург, ЮАР, , 08:29 — REGNUM Зинджи Мандела, дочь южноафриканских икон борьбы с апартеидом Нельсона Манделы и Винни Мадикизела-Манделы, скончалась. Об этом сообщает телерадиовещательная корпорация ЮАР (SABC).

По информации журналистов, она скончалась в Йоханнесбурге в понедельник, 13 июля, в возрасте 59 лет.

Смерть была подтверждена «семейным источником», сообщает SABC.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что всегда будет помнить Зинджи Манделу как «бесстрашного политического активиста, который был лидером в своём собственном роде».

"Зинджи Мандела была известна на национальном и международном уровнях, в течение наших лет борьбы она указала на бесчеловечность системы апартеида и отразила непоколебимую решимость нашей борьбы за свободу», — сказал Рамафоса в своем заявлении.

Она была младшей дочерью первого президента ЮАР Нельсона Манделы.

Позже Зинджи была послом ЮАР в Дании.