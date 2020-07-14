Тбилиси, , 08:43 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Грузии спокойная. Такое заявление 13 июля во время брифинга сделал врач-иммунолог, глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Эксперт отметил, что в Грузии продолжают выявлять случаи заражения SARS-CoV-2. По его мнению, хотя это и единичные случаи, населению нельзя успокаиваться и необходимо продолжать соблюдать дистанцию и носить защитные маски.

«Пока что у нас инфекция контролируется, однако подчеркиваю, что это не должно нас успокаивать и вспышка коронавируса может произойти каждую минуту», — сказал Гамкрелидзе.

Напомним, в Грузии 13 июля выявили девять случаев заражения коронавирусом, и это самый большой показатель за последний месяц.

Читайте ранее в этом сюжете: Угроза коронавируса: в Грузии рассказали об эффективности принятых мер