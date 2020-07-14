Пермь, , 08:24 — REGNUM Власти Пермского края приняли решение об изменении порядка прохождения термометрии на вокзалах столицы региона, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Теперь температуру не измеряют у пассажиров, которые убывают из Прикамья. Освободившиеся посты термоконтроля применяют только в отношении прибывающих из других регионов пассажиров.

Как отметил глава Управления Роспотребнадзора по Прикамью Виталий Костарев, в ряде регионов России показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией выше, чем в Пермском крае. В Прикамье ожидают увеличение пассажиропотока в летний период. Многие будут возвращаться с курортов и из территорий с более высокими показателями по заболеваемости. Чтобы минимизировать случаи, связанные с завозным фактором, принято решение о снятии постов термометрического мониторинга на выезд из Перми.

Порядок прохождения термометрии изменен на пермском автовокзале и железнодорожном вокзале Пермь II. Однако особые палатки, где располагались терминалы, оставляют, чтобы обеспечить разделение пассажирских потоков.

Напомним, на вокзалах Перми в апреле установили терминалы для бесконтактного измерения температуры пассажиров.

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