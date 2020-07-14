Москва, , 08:18 — REGNUM Советник генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Иван Сафронов, которого обвинили в государственной измене, намерен сотрудничать со следствием, чтобы установить истину. Об этом заявил его адвокат Иван Павлов.

Читайте также: ФСБ начала предъявлять обвинение советнику главы Роскосмоса

«Мы никогда не отказываемся от конструктивного взаимодействия с нашими процессуальными оппонентами», — приводит РИА Новости слова правозащитника.

Он отметил, что Сафронову неясно предъявленное следствием обвинение. Остаётся очень много вопросов: кем, как полагает следствие, был завербован бывший журналист, какие сведения, кому, в какое время и как передавал. Павлов добавил, что криминалисты ФСБ не нашли в журналистских публикациях Сафронова сведений, содержащих гостайну.

Также по теме: Стало известно, кто сообщил в ФСБ о возможной госизмене Сафронова

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 13 июля, советнику главы Роскосмоса и бывшему журналисту Ивану Сафронову предъявлены обвинения по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Как заявил адвокат подозреваемого Иван Павлов, Сафронов своей вины не признаёт. Более того, ФСБ пока также не предоставила никаких доказательств вины советника главы госкорпорации.

Читайте ранее в этом сюжете: Сафронов передавал данные с помощью программы для шифрования, считают в ФСБ