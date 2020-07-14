Сорочинск, Оренбургская область, , 08:11 — REGNUM В Оренбургской области полиция завершила расследование уголовного дела в отношении бухгалтера, которая обвиняется в присвоении крупной суммы денег, принадлежащих магазину, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Факт присвоение 4 млн рублей выявлен в магазине автозапчастей в Сорочинске. Бухгалтер, имея доступ к банковскому счету торгового объекта, в 2016—2019 годах перевела на свой личный счет почти 4 млн рублей. Владелец магазина обнаружила хищение денег и обратилась в правоохранительные органы.

Бухгалтера обвинили в присвоении денежных средств. Женщине грозит до десяти лет лишения свободы.