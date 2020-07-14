Вашингтон, , 08:14 — REGNUM Контракт на сумму около $1,2 млрд на поставку первой партии многоцелевых истребителей F-15EX подписали корпорация Boeing и руководство ВВС США. Об этом 13 июля сообщается на сайте корпорации.

«ВВС США предоставили Boeing контракт объемом около $1,2 млрд на создание первых восьми современных истребителей F-15EX с целью помочь силам удовлетворить свои потребности и добавить мощь их воздушному флоту истребителей», — говорится в сообщении.

Также указывается, что первые два истребителя, собираемые на заводе в Сент-Луисе (штат Миссури), собираются поставить в 2021 году.

Кроме этого сообщается, что общий объем указанного соглашения на поставку истребителей будет составлять около $23 млрд и оно в настоящее время не ограничено по сумме и итоговому числу самолетов. При этом корпорация планирует поставить в состав ВВС США до 144 F-15EX.

Напомним, в настоящее время в американских ВВС парк различных вариантов истребителей F-15 составляет 453 единицы, и последний их этих самолетов был заказан ещё в 2001 году.