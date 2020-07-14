Вашингтон, , 08:09 — REGNUM Студия Sucker Punch Productions опубликовала релизный трейлер игры Ghost of Tsushima. Ролик был выложен 14 июля на Twitter-странице PlayStation.

«Насколько далеко зайдет Джин ради защиты своего дома?» — написала администрация аккаунта в публикации. При этом она напомнила геймерам, что релиз игры запланирован на 17 июля 2020 года.

https://twitter.com/PlayStation/status/1282691252635545600

Название Ghost of Tsushima переводится как «Призрак Цусимы». В центре повествования будет находиться самурай по имени Джин, который даст отпор захватчикам. Действие игры будет происходить в XIII веке, во время первого монгольского вторжения в Японию.

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