Пермь, , 08:01 — REGNUM В Пермском крае ввели запрет на посещении лесов. Исключение составляет только сквозной проезд по дорогам общего пользования, сообщает минприроды региона.

Ограничения начали действовать с 14 июля и их продлятся по 17 июля. Пребывание граждан ограничено в лесах 27 муниципальных образований из-за повышенной пожарной опасности. В лесах запрещено любое проведение работ, кроме выполнения мер противопожарного обустройства лесов, патрулирования, работ по тушению лесных пожаров.

По границам лесных массивов установлены предупредительные аншлаги, информирующие о введении запрета. Добавим, в лесах Прикамья до 10 сентября установлен особый противопожарный режим.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на территории пермского края установилась аномально жаркая погода.

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