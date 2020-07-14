Хабаровск, , 08:02 — REGNUM В Хабаровском крае, который считается лидером по количеству выявленных заражённых коронавирусом на Дальнем Востоке, может значительно увеличить показатели из-за прошедших многолюдных акций протеста в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. На вечер 13 июля подтверждён 121 новый случай заражения.

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На фоне других регионов Дальнего Востока, где ежедневно фиксируется снижение выявленных заражённых, Хабаровский край, наоборот, увеличивает цифры пандемии.

«По статистике, один заболевший при контактах в среднем заражает до шести человек. Соответственно, мы можем ожидать дополнительного прироста случаев заболевания. Рекомендуем системе здравоохранения заранее подготовиться к возможному приёму и лечению дополнительных больных», — сказала на заседании оперативного штаба главный санитарный врач региона Татьяна Зайцева.

На данный момент в Хабаровском крае есть 1520 коек при нормативе 658, загруженность составляет 78,6%. Есть небольшой резерв — почти 100 коек.

«Неделю назад у нас было 82 суточных случая, сегодня — 121. С такими показателями, с такой нашей работой, наверное, даже можно не лояльничать, а сказать откровенно: надо думать, какие направления мы будем с вами ограничивать. Потому что с такими показателями может наступить период, когда форма нашего предЧС может перерасти в ЧС», — сказал зампред правительства региона Юрий Минаев на заседании штаба.

Власти региона и санитарные службы призывают жителей избегать мест скопления людей, а в повседневной жизни пользоваться масками, перчатками и выдерживать социальную дистанцию в магазинах, подъездах и в общественных местах.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионах РФ продолжают выявлять новые случаи заражения коронавирусом. К середине июля количество выявленных носителей SARS-CoV-2 в РФ превысило 730 тыс. человек.