Ульяновск, , 07:43 — REGNUM В Ульяновской области суточное число предварительно подтверждённых случаев коронавируса продолжает оставаться довольно высоким: выявлено ещё 110 носителей коронавируса. Такие данные приводит управление Роспотребнадзора со ссылкой на информацию регионального Центра гигиены и эпидемиологии.

Согласно представленной информации, за сутки в Ульяновской области лабораторно подтверждено 110 случая заражения коронавирусом, с нарастающим итогом в регионе выявлено 7272 случая. Под медицинским наблюдением остаются 3667 человек, сняты с наблюдения 19 603 граждан.

Всего с начала пандемии в Ульяновской области проведено 138 712 лабораторных исследований в отношении 130 093 человек.

Между тем, в Ульяновской области врачи опровергли слухи о том, что употребление алкоголя может помочь избежать заболевания COVID-19. Врач психиатр-нарколог Ульяновской областной клинической наркологической больницы Виталий Грибовский подчёркивает, что употребление алкоголя не уничтожает вирус, «а наоборот, может увеличить риск для здоровья в случае заражения».

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