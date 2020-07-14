Магадан, Магаданская область, , 07:35 — REGNUM Столица Колымы — Магадан — 14 июля отмечает День города. На данный момент здесь насчитывается почти 93 тыс. жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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В июле 1939 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР Магадану был присвоен статус города. В то время в колымской столице жили более 30,6 тыс. человек. У современного Магадана огромный потенциал.

Губернатор Сергей Носов поздравил не только жителей Магадана, но и всего региона, которые горячо любят малую родину, отрытые и искренние.

«С Днём города! Сделаем так, чтобы это был лучший город на Дальнем Востоке. Сделаем Магадан столицей Дальневосточной Арктики», — сказал Сергей Носов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магадане 23 июня в честь празднования 91-й годовщины основания столицы Колымы у мемориала «Пионерам освоения Колымы и Чукотки» прошли торжественные мероприятия.