Орск, Оренбургская область, , 07:31 — REGNUM На востоке Оренбургской области в ближайшие дни (14−15 июля) откроется лаборатория для исследования тестов на коронавирус, сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

Дополнительная лаборатория появится в Орске. Автоматическое оборудование позволит исследовать до 600 тестов в день.

По словам Савиновой, на востоке Оренбуржья возникла проблема с оперативностью получения результатов тестирования на коронавирус. Открытие доплаборатории приведет к существенному улучшению ситуации по срокам проведения тестов.

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