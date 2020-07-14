Южно-Сахалинск, , 07:30 — REGNUM На Сахалине загородный летний лагерь"Юбилейный» принял первую смену отдыхающих, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве области.

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Работа в загородных лагерях проходит в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, с соблюдением требований безопасности для недопущения распространения коронавирусной инфекции. В соответствии с рекомендациями численность детей в лагере сокращена на 45%. Поэтому на первую смену в «Юбилейный» заехали 110 детей с разных уголков Сахалина, вместо планируемых 200.

Этим летом в лагере «Юбилейный» пройдут три смены, в ходе которых отдохнут 330 детей.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Приморья разрешили открыть летние оздоровительные лагеря, промышленные магазины и уличную торговлю, но при этом усилили санитарные меры.