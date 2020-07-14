Оренбург, , 07:19 — REGNUM В Оренбургской области в восьми селах ввели карантин из-за неблагополучной ситуации в связи с распространением коронавируса, сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

С 13 июля на карантин закрыты четыре села в Переволоцком районе: Первомайское, Володарское, Пономаревское и Веснянское. В Бузулукском районе карантин ввели в селах Колтубанка и Проскурино, в Северном — в селах Секретарка и Мордово-Добрино.

Глава регионального минздрава отметила, что ухудшается ситуация в Сорочинске. Максимальный прирост заболеваемости COVID-19 отмечен в Оренбурге и Орске.

Напомним, с начала пандемии в Оренбуржье выявлено 4 910 носителей SARS-CoV-2. На 13 июля в стационарах на лечении находятся 767 пациентов, из них 54 — в тяжелом состоянии.

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