Нур-Султан, , 07:17 — REGNUM В Казахстане число умерших пациентов с коронавирусной инфекцией достигло 396, сообщает пресс-служба республиканского минздрава.

Сообщается, что с начала пандемии в Казахстане подтверждено 61 755 случаев заражения коронавирусом нового типа. Уже смогли выздороветь 35 911 пациентов, их уже выписали из медицинских учреждений республики. В настоящее время лечение получают 25 448 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля в Казахстане прошла минута молчания в память об умерших от осложнений COVID-19 в республике. В траурной церемонии принял участие и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

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