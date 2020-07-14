Казань, , 07:35 — REGNUM В Татарии причиной смерти двух пациентов вновь стало заражение новой коронавирусной инфекцией. Об этом рассказала руководитель пресс-службы главы РТ Лилия Галимова.

Первый случай — женщина 1950 года рождения. 5 июля она была доставлена во временный инфекционный госпиталь республиканской клинической больницы в тяжелом состоянии. Пациентку госпитализировали с подозрением на CОVID-19, осложненной внебольничной двусторонней полисегментарной пневмонией и рядом хронических заболеваний. На фоне проводимой терапии 8 июля наступило резкое ухудшение состояния, произошла остановка сердца. Спасти пациентку не удалось.

Второй — житель Татарии 1961 года рождения. Мужчину доставили в провизорный госпиталь на базе Альметьевской больницы с внебольничной двусторонней интерстициальной пневмонией и подозрением на новую коронавирусную инфекцию. В тот же день пациента после прохождения всех необходимых исследований госпитализировали во временный инфекционный госпиталь на базе Альметьевского филиала республиканского клинического онкодиспансера. 6 июля в связи с нарастанием признаков дыхательной недостаточности пациента подключили к аппарату ИВЛ. Его состояние ухудшалось, увеличивалась полиорганная недостаточность. 11 июля констатировали смерть.

Вирус идентифицирован в обоих случаях после проведенной экспертизы. Таким образом, количество скончавшихся от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией в Татарии достигло 25 человек.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии на 13 июля коронавирус выявили у 5029 человек. Всего с момента наблюдения выздоровели после заражения коронавирусной инфекцией 3916 человек, скончались 23 пациента.

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