Владивосток, , 07:16 — REGNUM Власти Приморья разрешили открыть летние оздоровительные лагеря, промышленные магазины и уличную торговлю, но при этом усилили санитарные меры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Губернатор Олег Кожемяко объявил, что регион готов ко второму этапу снятия ограничений, но при этом акцентировал, что несмотря на послабления, контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора должен быть усилен. Особенно на базах отдыха, в общественных местах, уличных рынках.

По мнению Кожемяко, недостаточно активно работают административные комиссий — он потребовал увеличить их состав.

За сутки составлено 93 протокола об административных правонарушениях, в суды направлено 63 протокола, рассмотрено 29 дел, по пяти назначен штраф.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в Приморье выявлено 56 новых случаев заражения коронавирусом. В магазинах начали продажу экспресс-тестов на коронавирус.