Вашингтон, , 07:00 — REGNUM В Соединенных Штатах за минувшие сутки выявили 59 222 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает Университет Джонса Хопкинса.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 превысило 3,36 миллиона. Также за 13 июля на территории США скончались 411 человек от осложнений COVID-19. Всего в стране с начала пандемии умерли 135 582 человека от болезней, вызванных коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что ситуация с распространением COVID-19 в Соединенных Штатах будет продолжаться еще долго. Он подчеркнул, что жителям страны необходимо следовать всем санитарным требованиям.

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