Владивосток, , 07:07 — REGNUM В Приморье за минувшие сутки выявлено 56 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 153 пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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Во Владивостоке подтверждён 41 новый случай заражения, пять — в Артёме, четыре — в Арсеньеве, по два случая в Находке и Надеждинском районе, по одному случаю — в Спасске и Лесозаводске.

На 14 июля зарегистрировано 5174 носителя коронавируса, излечились полностью 3840 пациентов, умерли 59. За последние сутки смертей пациентов с коронавирусом не зарегистрировано.

На лечении остаются около 1,2 тыс. приморцев, из них — тяжёлых случаев — 60, в том числе 21 пациент находится на аппаратах ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, в супермаркетах Приморья продают экспресс-тесты на коронавирус.