Абакан, , 06:54 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии выявили 41 нового носителя коронавируса, сообщили ИА REGNUM 14 июля в региональном правительстве.

Семь случаев — это служебные и семейные контакты. 14 пациентов поступили с признаками ОРВИ, 16 — с признаками пневмонии. Два человека прибыли из Тувы, один — из Читы (Забайкальский край). Ещё один случай выявлен в ходе планового мониторинга.

Выздоровели ещё 22 человека. Общее число выздоровевших в Хакасии на сегодняшний день — 1760.

Всего в Хакасии по состоянию на 14 июля коронавирус выявлен у 2415 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за весь период в регионе скончались 19 пациентов с коронавирусом.

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