Чебоксары, , 06:51 — REGNUM В Чувашии в январе—мае 2020 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом рождаемость сократилась на 5,5%, смертность выросла на 3,1%. Основные причины смертности в статистике не указаны — пожалуй, впервые за последние годы. Такие предварительные данные опубликовал Чувашстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В январе—мае в республике родились 4494 ребенка, что на 161 меньше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Снижение составило 5,5%. Среди них 1556 детей (или 35,6%) были первенцами в семьях, 1627 детей (36,2%) — родились вторыми в семьях, 976 детей (21,7%) — третьими, 332 ребенка (7,5%) — четвертыми и более.

За пять месяцев умер 6631 человек. Смертность возросла на 3,1% (или на 201 человека). Отметим, что Чувашстат не стал публиковать данных об основных причинах смертности, что делал на протяжении многих лет.

Число умерших в Чувашии по итогам пяти месяцев превысило число родившихся на 47,6% (в январе—мае 2019 года — на 35,2%).