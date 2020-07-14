Благовещенск, , 06:50 — REGNUM Массовые беспорядки, которые устроили работники подрядной компании «Ренейссанс Хэви Индастриз», не повлияли на процесс строительства Амурского газоперерабатывающего завода — работы продолжились в штатном режиме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Там уточнили, что ночью 14 июля на стройплощадку доставили крупногабаритную колонну деметанизатора.

Накануне с работниками подрядной организации встретился губернатор Амурской области Василий Орлов. Он попросил прокуратуру и трудовую инспекцию внимательно разобраться в сложившейся ситуации.

«Компания «Ренейссанс Хэви Индастриз» своевременно и на постоянной основе получает оплату выполненных работ в рамках договорных обязательств по проекту. Компании, управляющие проектом, не имеют задолженностей перед подрядной организацией», — пояснили в правительстве области.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области на стройке газоперерабатывающего завода рабочие одной из подрядных организаций устроили погром в офисе. Как выяснилось, жители Узбекистана, работающие на строительстве Амурского ГПЗ, предъявили претензии работодателю по вопросу возмещения расходов по оплате патентов на трудовую деятельность.