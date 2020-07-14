Чита, , 06:48 — REGNUM В Забайкалье, несмотря на жёсткие карантинные мероприятия, связанные с эпидемией коронавируса, нашли возможность наградить медалью «За любовь и верность» пять семей в Кыринском и Тунгокочинском районах. Об этом сегодня, 14 июля, сообщает пресс-служба забайкальского губернатора.

Пять семей в Кыринском и Тунгокочинском районах Забайкалья наградили медалью «За любовь и верность» Пресс-служба Департамента ЗАГС Забайкальского края

Супруги, которых чествовали «на дому» или в доме культуры, прожили вместе долгие годы: 40, 45, 50, 53 и 65 лет соответственно.

«У нас очень благодарная работа. Мы разделяем с людьми радость рождения новой семьи, рождения детей, отмечаем знаковые даты семейной жизни. А сегодня мы наградили медалью «За любовь и верность» две наших семьи, и пусть это станет образцом для окружающих. Нужно беречь своих близких, семья — основа государства», — отметила заведующая отделом ЗАГС Кыринского района Елена Гурулёва.

«Мы очень старались, чтобы после ограничений все прошло на хорошем уровне. Надеюсь, что семейные пары остались довольны вниманием и заботой», — подчеркнула заведующая отделом ЗАГС Тунгокоченского района Лидия Ишенина.

Как уже сообщало ИА REGNUM, из-за сложной эпидемиологической ситуации по коронавирусу всего семь районов Забайкальского края смогут себе позволит отметить День семьи, любви и верности в июле 2020 года. В Чите праздник запланирован на 21 августа. Напомним, что в Забайкалье медаль «За любовь и верность» вручается с 2010 года. С учетом текущего года ее вручили 632 семьям.

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