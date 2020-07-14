Канберра, , 06:38 — REGNUM Власти штатов Австралии начали ужесточать карантинные ограничения из-за резкого роста числа зараженных коронавирусом нового типа в стране, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что решение было связано с тем, что случаи заражения новой инфекцией стали возникать в различных регионах Австралии. До этого стабильный рост числа зараженных наблюдался только в штатах, где выявлены крупные очаги инфекции.

Только за прошедшие сутки на территории Австралии было подтверждено 270 случаев заражения коронавирусом нового типа. При этом количество активных случаев заболевания приблизилось к 2000.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее столица наиболее пострадавшего австралийского штата Виктория Мельбурн была закрыта на карантин. Режим карантина в Мельбурне будет действовать в течение шести недель.

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