Южно-Сахалинск, , 06:32 — REGNUM У нескольких депутатов и сотрудников аппарата городской думы Южно-Сахалинска выявлено заражение коронавирусом. Дума перешла в режим дистанционной работы.

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«К сожалению, коронавирус добрался и до Городской Думы. На сегодня диагноз подтверждён у нескольких депутатов, в том числе и у меня. Некоторые сотрудники аппарата также находятся на больничном», — написал председатель думы Сергей Дмитриев на своей странице в Instagram.

Профильные комитеты в июле отработают важные для города вопросы в дистанционном режиме.

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