Фучжоу, Китай, , 06:14 — REGNUM Более 7000 солдат армии Китая были направлены в восточные регионы Китая для борьбы с наводнениями и проведения поисково-спасательных операций, сообщает 13 июля агентство Синьхуа.

Как сообщили в Народно-Освободительной армии Китая, среди них 3800 солдат были направлены в города Цзюцзян и Поян провинции Цзянси, где они будут проводить патрулирование, укрепление насыпей, а также перевозку местных жителей в безопасные места, укрывая от наводнений.

В пораженный наводнением город Тунлин провинции Аньхой было направлено 1000 военных, которые занимаются круглосуточным укреплением дамб, а также эвакуацией жителей пострадавших районов.