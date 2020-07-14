Ханчжоу, Китай, , 06:08 — REGNUM Город Шэньчжоу на востоке Китая запустил 2,5 дневные выходные на тестовой основе для стимуляции потребления и экономического роста, сообщает 13 июля агентство Синьхуа.

Согласно руководству, выпущенному муниципальными власти, с 1 июля по 31 декабря текущего года наемные работники правительственных департаментов, социальных служб, предприятий и общественных учреждений могут уходить с работы в обед по пятницам и возвращаться в понедельник утром.

2,5-дневные выходные позволят рабочим больше времени проводить за потреблением туристических услуг, снять стресс и улучшить эффективность труда, говорится в руководстве.

Многие китайские регионе вроде провинция Чжэцзян и Цзянси недавно объявили о системе «2,5-дневыных выходных» после вспышки эпидемии нового коронавируса, которая серьезно подорвала экономику страны.