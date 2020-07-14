Пекин, , 05:58 — REGNUM Китай намерен продолжить строительство 150 новых ключевых проектов охраны воды, сообщили 13 июля в Национальной комиссии развития и реформы КНР.

Проекты призваны увеличить вместительность водохранилищ для сдерживания наводнений до 9 млрд кубометров, а ежегодную мощность поставки питьевой воды до 42 млрд кубометров, сообщил представитель комиссии Су Вэй.

Общий объем инвестиций в проекты оценивается в 1,29 трлн юаней (около $184,38 млрд). Как ожидается, это поможет привлечь еще 6,6 трлн юаней инвестиций и создавать 800 тыс. рабочих мест ежегодно в среднем.

В настоящее время порядка 52,8 млрд юаней было выделено из центрального бюджета правительства Китая на строительство крупных преоктов. Во многом это связано с рекордными наводнениями, которые фиксируются по стране с начала июня.