Гонконг, Китай, , 05:43 — REGNUM Власти Китая поделились свежими сведениями о ситуации вокруг COVID-19 за пределами материковой части страны, сообщает 14 июля агентство Синьхуа.

В специальном административном районе (САР) Гонконг, по данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, был выявлен 1521 случай COVID-19 за все время эпидемии. Число жертв выросло на одного человека, достигнув отметки восьми.

В САР Макао выявлено 46 заболевших и 45 выздоровевших за все время, а на Тайване подтверждён 451 случай заболевания, включая семь смертельных. Выздоровели 440 человек.

На материковой части Китая за все время было выявлено 83 605 случаев заболевания, из которых 4634 оказались смертельными. Выздоровели 78 674 человека.