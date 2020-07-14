Ухань, Китай, , 05:38 — REGNUM Ни одного подтвержденного, бессимптомного или случая подозрения на заболевание COVID-19 не выявлено в китайской провинции Хубэй, сообщает 14 июля агентство Синьхуа.

По данным Хубэйской комиссии здравоохранения, на прошедшие сутки в регионе числилось четыре бессимптомных случая заражения новым коронавирусом. Из них два — в столице региона города Ухане. Всего 67 тесных контактов больных коронавирусом по-прежнему находятся под медицинским наблюдением.

Всего в регионе подтверждено 68 135 случаев COVID-19 за все время эпидемии, из которых 63 623 человека были выписан из больниц по выздоровлению, еще 4512 человек скончались от опасной инфекции.

Напомним, что ранее провинция была эпицентром эпидемии коронавируса в Китае и до сих пор остается самым пострадавшим регионом.