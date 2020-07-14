Нанкин, Китай, , 05:33 — REGNUM В провинции Цзянсу на востоке Китая в июне наблюдался самый стремительный рост потребления электроэнергии в годовом исчислении за последние 27 месяцев, сообщает 13 июля агентство Синьхуа.

Общее потребление электроэнергии регионом, которое является барометром экономической активности, превысило 54 млрд кВт/ч в июне, что на 7,3% выше в годовом исчислении, сообщили в компании State Grid Jiangsu Electric Power Co., Ltd.

Потребление электроэнергии в регионе сокращалось в первом квартале года из-за эпидемии нового коронавируса, которая нарушила работу предприятий. Потребление энергии в период с января по март снизилось на 13,2%. Рост начался только в апреле.

В июне потребление электроэнергии жилыми массивами и сектором общественного питания, а также транспортным сектором Цзянсу зафиксировал рекордный рос в годовом исчислении за очень длительный период времени, сообщил глава департамента энергетических исследований Ли Ху.