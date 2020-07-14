Урумчи, Китай, , 05:26 — REGNUM В общей сложности 41 редкая лошадь Пржевальского была рождена в синьцзянской Джунгарии — главном месте их обитании и разведения, сообщает 13 июля агентство Синьхуа.

Приплод стал первым за первое полугодие. Двадцать один жеребенок были рождены в дикой природе Природного заповедника Каламайли, шесть — в неволе, в то время как еще шесть — в полу-неволе, сообщил директор Синьцзянского центра исследования и разведения диких лошадей Ма Синьпин.

Лошади Пржевальского являются единственным подвидом лошадей, которые никогда не был одомашнены. Исторически они проживали на лугах, которые сейчас раскинулись в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая и в Монголии.

Лошади начали исчезать в Джунгарии из-за варварской охоты и экологических проблем. С 1980-х годов власти Китая запустили программу разведения лошадей, привозя их из Британии и Германии. В настоящее время их численность выросла до 479 особей, включая 96, проживающих в неволе. По всему миру этих лошадей насчитывается около 2000.