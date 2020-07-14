Москва, 14 июля 2020, 05:21 — REGNUM Во вторник, 14 июля, в Москве будет облачно, дождь, местами сильный, местами гроза. Температура воздуха +19… +21 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.
В ночь на 15 июля в Москве будет облачно, сильный дождь, местами гроза. Температура воздуха +15… +17 °С.
Ветер северный (ночью восточный, юго-восточный) 5−12 м/с, местами порывы 15−20 м/с. Атмосферное давление 741 мм рт. ст.
В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +17… +2 °С днём и +13… +18 °С ночью.
В среду, 15 июля, днём в столице ожидается +19… +21 °С. По области +18… +23 °С, на западе области +12 °С. Ночью в регионе ожидается +10… +15 °С. Дождь, гроза, порывистый ветер.