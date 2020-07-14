Чанша, Китай, , 05:16 — REGNUM Национальный парк в центральной китайской провинции Хунань официально запустил осуществление проекта «умных парков» для усиления модернизации и информационного управления ими, сообщает 13 июля агентство Синьхуа.

Хананьский национальной парк Наньшань расположен в Чэньбу-Мяосском автономном уезде провинции и представляет собой первый из десяти пилотных проектов в рамках плана по созданию системы национальных парков, который был представлен в 2017 году.

Проект потребует всего 73,9 млн юаней (около $10,5 млн) инвестиций, включая деньги, необходимые на строительство центра умного управления и интеллектуальной системы. По завершении, возможности парка в области научных исследований и экстренного реагирования должны выйти на новый уровень.