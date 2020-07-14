Петропавловск-Камчатский, , 05:10 — REGNUM Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов поручил организовать масштабное празднование юбилея столицы региона. Праздничные мероприятия растянутся на две недели, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве края.

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Солодов сам возглавил оргкомитет по организации мероприятий в честь 280-летия Петропавловска-Камчатского. Глава региона поставил задачу организовать масштабное празднование, чтобы каждый житель почувствовал значимость и свою причастность к юбилею.

280 лет со дня образования Петропавловска-Камчатского исполняется 17 октября. Праздничные мероприятия из-за погодных условий традиционно проводят раньше — в сентябре.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России к 300-летию Перми может выпустить памятную монету. Первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробаготова заявила врио губернатору Прикамья Дмитрию Махонину о возможности рассмотрения вопроса о выпуске памятного знака к 2023 году.