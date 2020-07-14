Ханчжоу, Китай, , 05:10 — REGNUM Провинция Чжэцзян на востоке Китая запустила трехлетний проект строительства новой инфраструктуры, включая сети 5G, дата-центры и так далее, сообщает 13 июля агентство Синьхуа.

Провинция вложит почти 1 трлн юаней (свыше $141 млрд) в строительство новой инфраструктуры, включая более 120 тыс. базовых станций связи пятого поколения, а также 25 крупных и сверхкрупных центров облачных вычислений к 2022 году, сообщил директор Комиссии развития и реформы по провинции Чжэцзян Мэн Ган.

Проект также поможет реализовать полное покрытие сетями связи пятого поколения в районах провинции выше поселкового к 2022 году. Всего 51 тыс. базовых станций связи пятого поколения было построено в Чжэцзяне на конец июня текущего года.