Лхаса, Китай, 14 июля 2020, 05:06 — REGNUM Власти китайского Тибета помогли 461 тыс. фермеров и пастухов найти работу в этом году, сообщает 13 июля агентство Синьхуа.
По данным регионального департамента людских ресурсов и социальной защиты Тибетского автономного района на юго-западе Китая, благодаря новым рабочим местам, вышеуказанные группы лиц получили доход суммарной в размере 3,75 млрд юаней (около $536 млн).
Фермеры и пастухи составляют ключевой сегмент рабочей силы Тибета, а повышение качества их навыков является важнейшим инструментом перенаправления избытка рабочей силы в сельскохозяйственных и пастушеских районах, сообщили в департаменте.