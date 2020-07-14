Мехико, , 05:00 — REGNUM Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Мексике достигло 304 435, сообщил заместитель мексиканского министра здравоохранения Уго Лопес-Гатель 13 июля в ходе брифинга.

Кроме того, в стране от осложнений при COVID-19 скончался 35 491 пациент. Днем ранее сообщалось о 35 006 погибших от данного заболевания и 299 750 случаях инфицирования SARS-CoV-2.

Еще 189 063 человека выздоровели с начала пандемии в Мексике.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что Мексика планирует обсудить с властями России вопрос закупки противовирусного препарата «Авифавир».

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