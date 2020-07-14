Пекин, , 05:00 — REGNUM В Пекине не выявлено ни одного нового подтвержденного случая COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 14 июля агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, таким образом уже восемь дней подряд в китайской столице не выявлено ни одного нового случая заболевания опасной инфекцией.

Ни одного бессимптомного случая заражения, а также ни одного случая подозрения на заражение в городе выявлено также не было. Всего 21 пациент был выписан из госпиталей по выздоровлению в городе за прошедшие сутки.

В период с 11 июня по 13 июля в Пекине было подтверждено 335 локальных случаев COVID-19, из которых 205 человек по-прежнему остаются госпитализированными. Еще 130 было выписано по выздоровлению.