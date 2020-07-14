Петропавловск-Камчатский, , 04:45 — REGNUM В Камчатском крае с 14 июля по поручению врио главы региона Владимира Солодова снят ряд ограничительных мер, введённых для недопущения распространения коронавирусной инфекции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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На Камчатке частично возобновили оказание плановой медицинской помощи. К работе в обычном формате приступили торговые центры. Пока в них запрещено осуществление деятельности развлекательных комплексов. Также разрешено начать работу летним верандам кафе и ресторанов.

С 14 июля прибывающим на Камчатку туристам разрешили не проходить обязательную обсервацию в течение 14 дней. В аэропорту начала работать мобильная лаборатория экспресс-тестирования на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье в супермаркетах появились в продаже экспресс-тесты на коронавирус.